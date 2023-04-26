Samanyolu Haber /Gündem / Malatya diken üstünde: Amerikalı araştırmacılar 6,8'lik deprem beklediklerini açıkladı /26 Nisan 2023 08:13

Malatya diken üstünde: Amerikalı araştırmacılar 6,8'lik deprem beklediklerini açıkladı

Amerikalı araştırmacıların Malatya'da 6.8 büyüklüğünde deprem olabileceği uyarılarına Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama geldi. "Arada kısa bir boşluk kaldı, kırılmamış fay var" diyen Görür, depremin büyüklüğü hakkındaki beklentisini de açıkladı.

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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Malatya'da 6.8 büyüklüğünde deprem olabileceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Naci Görür, kırılmamış bir fay olduğuna dikkat çekti, ancak büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.

Naci Görür'ün paylaşımı şöyle;

"Amerikalılar Malatya’da 6,8 deprem olacak diyorlarmış. 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz. Sevgiyle (Şek: Hussein vd 2023)"

DİRENÇLİ KENTLER TALEP EDİN
Bu paylaşımına gelen yorumlara da yanıt veren Naci Görür, "Yakınlarınızın, komşularınızın, hemşerilerinizin deprem farkındalığını artırın. Deprem dirençli kentler için çalışın, talep edin" dedi.

Naci Görür'ün ikinci paylaşımı ise şöyle oldu:

Arkadaşlar, sorulan sorulardan anlıyorum, hepiniz sanki jeologmuşsunuz gibi, sanki jeolog olacakmışsınız gibi soruyor, tartışıyor ve konuşuyorsunuz. Doğal olarak da yanlışlıklar katlanıyor ve yayılıyor. Daha önce de sizden rica ettim. Bu yaklaşımı bırakın. Yakınlarınızın, komşularınızın, hemşerilerinizin deprem farkındalığını artırın. Deprem dirençli kentler için çalışın, talep edin. Bu yolla milletinize daha anlamlı hizmet edersiniz, sevgiyle.
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