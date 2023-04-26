AKP'den yayında rahatsızlanan Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV-Kanal 7 ortak yayınında soruları yanıtladı. Canlı yayın esnasında Erdoğan rahatsızlandı ve programa ara verildi. Aranın ardından yeniden başlayan program, planlanan süreden önce bitti.







Erdoğan yayında rahatsızlığıyla ilgili, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" açıklamasında bulundu.





ÖMER ÇELİK VE İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA



AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz…" ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabında Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Kalın konuya ilişkin açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin." dedi.

