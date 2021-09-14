Mamutları geri getirecek proje hazır

Son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da birçok farklı türü bulunan, 4,5 m boy ve 8 ton ağırlığa kadar varan mamutlar geri döndürülebilir mi?





Bilim insanları, 4 bin yıl önce yaşayan mamut melezleri (fil-mamut karışımı) nesli tükenmesine rağmen geri getirebileceklerini iddia etti.





Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre iklim değişikliği ve avlanma nedeniyle 4 bin yıl önce soyları tükenen mamutların geri getirilmesi için çalışmalara başlandı. ABD merkezli bir biyobilim ve genetik şirketi Colossal, bu tarih öncesi devleri geri getirmek için 15 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı.





15 MİLYON DOLAR TOPLANDI





Firma, bu tüylü devleri geri getirmek için 15 milyon dolar (10,8 milyon £) fon toplamayı başardı. Bilim insanları, mamut melezlerin DNA’larını toplayarak laboratuvar ortamında embriyo üretmeye çalışacak.





Teksaslı teknoloji girişimcisi Ben Lamm önderliğinde kurulan Colossal, mamut melezinin yeniden doğmasının nesli tükenen diğer türler için de umut olabileceğini söyledi.





Lamm, “Amacımız sadece mamut melezlerini geri getirmek değil, aynı zamanda başarılı bir şekilde farklı melez sürülerini Kuzey Kutbu bölgesine geri getirmek” dedi.