Manisa'da facianın eşiğinde dönüldü

ÇOBANLAR NEFES ALMAKTA ZORLAMIŞLAR





Gördes yakınlarındaki Meta Nikel Maden işletmesinden dün (9 Haziran 2022) akşam saatlerinde yükselen yoğun duman ve buhar çevrede korku meydana getirdi. Bugün bu dumanın nedeni belli oldu. Gördes Çevre Komisyonu işletmenin ısı kazanının patladığını açıkladı.Gördes Çevre Komisyonu yaptığı açıklamada dün akşam saatlerinde işletmenin bulunduğu Tavşan alanı mevkiinde oturan vatandaşlar arasında büyük bir endişe ve korkuya neden olan olayda işletmenin bacasından aniden simsiyah bir duman çıkmaya başladığı dile getirildi. Duman kitlesinin çok hızlı bir şekilde etrafa yayılmaya başladığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi; “yörede çobanlık yapan vatandaşlar nefes almakta zorlanıp, ne olduklarını bilemedikleri bu durum karşısında hızla o çevreden ayrıldıklarını söylediler. Daha sonra yapılan araştırmalarda Isı kazanının patladığı öğrenildi. Olay anında çalışanların akşam yemeğinde olması, olası bir can kaybının olmaması büyük bir tesadüf eseri oldu. Böyle bir kazanın geçtiğimiz yıl içinde de olduğu etrafta yaşayanların anlatımından ve gönderdikleri fotoğraftan da anlaşılmaktadır."