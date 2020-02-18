Manisa'da yeni bir deprem meydana geldi

Manisa'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Manisa'da akşam saat 19.09'da bir deprem meydana geldi.





AFAD depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.





Merkez üssü Kırkağaç olarak açıklanan deprem İzmir, Uşak, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Bursa'nın da aralarında olduğu çevre illerden de hissedildi.





Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak ölçtü.





VALİLİK: DEPREMDEN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUK YOK





Manisa Valiliği depremin ardından "18.02.2020 tarihinde saat 19.09'da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.