31 Mart yerel seçimleri öncesi diğer adaylara da çağrıda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını açıkladı.



Yavaş, sosyal medya hesabından "Temiz ve şeffaf siyaset adına açıklıyorum" başlığıyla yaptığı paylaşımda kendisine ait mal varlığını paylaştı.



2019 YILI MANSUR YAVAŞ MAL VARLIĞI



Beypazarı ilçesi İnözü mevkiinde bağ evi (2171m2) (Aralık 2020’de 320.000 TL’ye satıldı). Beypazarı ilçesi Akyazı mevkiinde arsa (600m2) Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi’nde hisseli arsa (3907/5007m2) (Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olup henüz inşaat başlamamıştır.)



Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi’nde hisseli arsa (2855/7305m2) Nursen Yavaş ile müşterek Çankaya ilçesinde daire (Nisan 2020’de 1.300.000 TL’ye satıldı). 240.000 TL Nakit Avukatlık ortaklığının 1/3 hissedarlığından vekalet ücreti alacakları (Tahsil edildikçe bildirilecektir.)



NURSEN YAVAŞ MAL VARLIĞI



Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi’nde mirastan intikal hisseli bahçe (204/544m2) Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi’nde hisseli arsa (45/3522m2) İzmir Bayraklı’da devam eden kooperatif hissesi (Haziran 2022’de 1.830.000 TL’ye satıldı). 400.000 TL değerinde çeşitli ziynet eşyası



2024 YILI MANSUR YAVAŞ MAL VARLIĞI



Beypazarı Ayvaşık Mh.de 600 m2 arsa Beypazarı Başağaç Mh.de 7305 m2 arsa içinde 5373 m2 hisse (Belediye hissesi Haziran 2022’de 4.500.018 TL’ye alındı).



Beypazarı’nda 2018 yılında Ankara 63. Noterinin 29559 yevmiye nolu arsa payı karşılığı sözleşmesi gereğince elde edilen 10 adet konuttan 8 adedinin ve 1 adet bağın satışından, ayrıca kayınvalidesi Nevin Kıvanç’a ait dairenin Haziran 2022’de satışından elde edilen 765.000 TL dâhil yaklaşık 9.000.000 TL değerinde menkul kıymet ve altın Beypazarı’nda 2019 mal beyanında bildirilen kat karşılığı sözleşme ile verilen arsadan elde edilen 11 adet tam, 1 adet ½ hisse işyeri



Çankaya Alacaatlı Mh.de konut ½ hisse (2.077.849 TL’ye Nisan 2020’de alındı). Beypazarı’nda 2019 mal beyanında bildirilen kat karşılığı sözleşme ile verilen arsadan elde edilen 2 daire Aylık yaklaşık 100.000 TL kira geliri Bankada 120.000 TL nakit.



NURSEN YAVAŞ MAL VARLIĞI



Beypazarı Başağaç Mh.de veraseten intikal 544 m2 bahçe içinde 3/8 oranında hisse Beypazarı Beytepe Mh.de veraseten intikal 36 m2 işyeri içinde 3/8 oranında hisse Beypazarı Başağaç Mh.de veraseten intikal 4946 m2 arsa içinde 1/10 oranında hisse



Beypazarı Başağaç Mh.de veraseten intikal 3522 m2 arsa içinde 12/1000 oranında hisse 2019 yılında beyan edilmiş olan çeşitli ziynet eşyası (2019 yılında 400 bin TL olarak bildirilmiştir.)



İzmir Bayraklı’da Haziran 2022’de konut yapı kooperatif hissesi satışından yaklaşık 1.830.000 TL elde edildi. Önceki beyanda kızı Çağlayan Yavaş Sezgin’e ait olan ve satışı annesi Nursen Yavaş’a yapılan 2015 model Audi A3 markalı araç 920.000 TL’ye satıldı. Çankaya Alacaatlı Mh.de konut ½ hisse 2023 model Audi A3 otomobil (2.175.985 TL’ye alındı).



MEVCUT BORÇLAR



Denizbank’tan 2020 Mayıs ayında çekilen 1.250.000 TL kredinin 45 taksidi ödenmiş olup 15 taksidi aylık 28.144 TL olarak ödenmeye devam etmektedir. Alınan krediden 100.000 pound kızı Çağlayan Yavaş Sezgin’e mortgage yoluyla ev alması için hibe ve havale edildi.