Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed tutanaklarında dikkat çeken 'enflasyon riski' uyarısı /21 Şubat 2024 23:42

Fed tutanaklarında dikkat çeken 'enflasyon riski' uyarısı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çektiğini ortaya koydu.

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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, ekonomik görünümün aralık ayı projeksiyonundan biraz daha güçlü olduğu ifade edildi.

Enflasyon tahminine ilişkin risklerin hafif yukarı yönlü olduğu belirtilen tutanaklarda, enflasyon 2023'ün büyük bölümünde beklentilere yakın olsa da Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği vurgulandı.

"EKONOMİK GÖRÜNÜM BELİRSİZ"

Tutanaklarda, uygulanan politika kısıtlamaları ve arz koşullarındaki iyileşmelerin devam ettiği daha olumlu enflasyon verilerine işaret edilerek, FOMC'nin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmadaki risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği, ancak Fed yetkililerinin ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli davrandıklarını kaydettiği aktarıldı.

Fed yetkililerinin politika faizinin bu sıkılaştırma döngüsü için muhtemelen "zirvede" olduğunu düşündüğü vurgulanan tutanaklarda, "Yetkililer, genel olarak enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar federal fon oranı hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını beklemediklerini belirtti." ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin özellikle toplam talebin güçlenmesi veya arz tarafındaki iyileşmenin beklenenden fazla yavaşlaması durumunda, fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durabileceği riskine işaret ettiği belirtildi.

"AŞAĞI YÖNLÜ RİSK" UYARISI

Fed yetkililerinin kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre sürdürülmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğin altını çizdiği kaydedilen tutanaklarda, "Çoğu yetkili, politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çekti ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşüp düşmediğine karar verirken gelen verileri dikkatle değerlendirmenin önemini vurguladı. Ancak birkaç yetkili, aşırı kısıtlayıcı duruşun çok uzun süre sürdürülmesinin ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklere işaret ettiğini belirtti." ifadesi kullanıldı.
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