Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak

Euronews'te yer alan habere göre Somali, Türkiye ile ülkenin deniz varlıklarına destek ve Etiyopya'nın ayrılıkçı Somaliland bölgesi üzerinden denize erişim sağlama çabalarını caydırmayı amaçlayan savunma işbirliği anlaşmasını onayladığını duyurdu.



Somali kabinesi, gün içerisinde Türkiye ile savunma işbirliği alanında imzalanan anlaşmayı onayladı.



İki ülke arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da kapsayan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.



Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, bakanlar kurulunun onayının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan anlaşmayı "ülke için tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.



Başbakan Barre, "Somali, uluslararası arenada gerçek bir müttefike, bir dosta ve bir kardeşe sahip olacak." ifadesini kullandı.



Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis de X sosyal medya hesabından ülkesinin, Türkiye ile olan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına dair açıklamada bulundu.



İki ülke arasındaki anlaşmanın çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Aweis, "Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek." ifadesini kullandı.



Öte yandan Etiyopya, 1 Ocak'ta Somali'den bağımsızlık almak isteyen Somaliland ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı.



Söz konusu anlaşma, Somaliland'i kendi toprağı olarak gören ve bu nedenle gerekirse savaşa hazır olduğunu belirten Somali'yi rahatsız etmişti.



Dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan Somaliland yönetimi, Etiyopya'nın bir deniz limanı karşılığında bu bölgenin bağımsızlığını tanımayı kabul ettiğini ileri sürmüştü.



Etiyopya, 120 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın denize kıyısı olmayan en kalabalık ülkesi.



Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye-Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın Somali Meclisi tarafından onaylanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye ile yapılan anlaşmanın Somali'de terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda işbirliklerini kapsadığını kaydeden Mahmud, anlaşmanın, Etiyopya veya başka bir ülkeye yönelik düşmanca bir amacı olmadığını söyledi.



İki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetleri oluşturulacağını açıklayan Mahmud, bu kuvvetlerin, Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.



Mahmud, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız." şeklinde konuştu,



Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğin diğer dünya ülkelerin verdiği destekten farklı olduğunu sözlerine ekledi.



Somali Cumhurbaşkanı, cumartesi günü yaptığı bir başka açıklamada, Etiyopyalı üst düzey subayların Somaliland'de, bu bölgenin ilhakı için "zemin hazırladıklarını" söylemişti.