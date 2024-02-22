Samanyolu Haber /Dünya / Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak /22 Şubat 2024 00:38

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak

Türkiye, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'e açılan Aden Körfezi üzerinde yer alan Somali'de kilit oyuncu konumunda bulunuyor.

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Somali, Türkiye ile ülkenin deniz varlıklarına destek ve Etiyopya'nın ayrılıkçı Somaliland bölgesi üzerinden denize erişim sağlama çabalarını caydırmayı amaçlayan savunma işbirliği anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Somali kabinesi, gün içerisinde Türkiye ile savunma işbirliği alanında imzalanan anlaşmayı onayladı.

İki ülke arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da kapsayan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, bakanlar kurulunun onayının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan anlaşmayı "ülke için tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Başbakan Barre, "Somali, uluslararası arenada gerçek bir müttefike, bir dosta ve bir kardeşe sahip olacak." ifadesini kullandı.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis de X sosyal medya hesabından ülkesinin, Türkiye ile olan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına dair açıklamada bulundu.

İki ülke arasındaki anlaşmanın çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Aweis, "Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Etiyopya, 1 Ocak'ta Somali'den bağımsızlık almak isteyen Somaliland ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Söz konusu anlaşma, Somaliland'i kendi toprağı olarak gören ve bu nedenle gerekirse savaşa hazır olduğunu belirten Somali'yi rahatsız etmişti.

Dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan Somaliland yönetimi, Etiyopya'nın bir deniz limanı karşılığında bu bölgenin bağımsızlığını tanımayı kabul ettiğini ileri sürmüştü.

Etiyopya, 120 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın denize kıyısı olmayan en kalabalık ülkesi.

Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye-Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın Somali Meclisi tarafından onaylanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile yapılan anlaşmanın Somali'de terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda işbirliklerini kapsadığını kaydeden Mahmud, anlaşmanın, Etiyopya veya başka bir ülkeye yönelik düşmanca bir amacı olmadığını söyledi.

İki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetleri oluşturulacağını açıklayan Mahmud, bu kuvvetlerin, Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Mahmud, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız." şeklinde konuştu,

Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğin diğer dünya ülkelerin verdiği destekten farklı olduğunu sözlerine ekledi.

Somali Cumhurbaşkanı, cumartesi günü yaptığı bir başka açıklamada, Etiyopyalı üst düzey subayların Somaliland'de, bu bölgenin ilhakı için "zemin hazırladıklarını" söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:10:17