Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş, mazbatasını aldı /04 Nisan 2024 13:40

Mansur Yavaş, mazbatasını aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

SHABER3.COM

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldı. Yavaş, "Ortak akılla hareket eden bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yerel seçimlerde büyük farkla 5 yıl daha göreve seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbata töreninde konuştu.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ortak akılla hareket eden bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz halkın parasını idare ediyoruz. Dikkatli harcamamız lazım diyoruz, hep bunları anlattım. Bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan, güvenlerini boşa çıkartmadan hizmetlerimize devam edeceğiz.

Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbiri belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. Ankara halkı bizi Ankara'ya hizmet etmek için seçti. Hangi partiden seçildiğiniz önemli değil. Gelin birlikte Ankara'ya hizmet edelim çağrımı bu sene de tekrar edeceğim. Artık gerisini kendileri bilir. Hayırlı olsun Ankara'mıza."
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