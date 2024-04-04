Yedi saatten az uyuyanlara sağlık uyarısı

Güncel bir çalışmaya göre, dünya üzerinde 1 milyar 300 binden fazla yüksek tansiyon hastası bulunuyor. Araştırmacılar, dünya nüfusunun önemli bir yüzdesinin mustarip olduğu bu rahatsızlığın sebepleriyle ilgili yeni bulgular elde etti.





Bu çerçevede, günde 7 saatten az uyuyanların yüksek tansiyona yakalanma riski diğer insanlara göre yüzde 7 daha fazla olurken, 5 saat uyuyanlarda bu oran yüzde 11 daha fazla olarak belirlendi.





KADINLAR İÇİN DAHA RİSKLİ

İran’daki Tahran Kalp Merkezi'nde kardiyoloji profesörü olan Kaveh Hosseini, yürüttükleri araştırmayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:





"Araştırmamızın sonucuna göre, az uyuyan kadınların yüksek tansiyona yakalanma riski erkeklerden daha yüksek görünüyor, ancak cinsiyetler arasındaki bu fark yalnızca istatistiksel olarak anlamlı, klinik olarak anlamlı olduğundan henüz emin değiliz ve daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Gördüğümüz şey, iyi bir uyku düzeninin olmamasının yüksek tansiyon riskini artırabileceği ve bunun da kalp hastalığı ve felç için zemin hazırlayabileceğidir."





1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ GÖZLEMLENDİ

Araştırmacılar bu bilgileri toplamak için altı farklı ülkeden, "yüksek tansiyon hastası olmayan" toplam bir milyondan fazla kişiyi inceledi.





Bu 1 milyon 44 bin 35 kişinin her biri, 5 yıl boyunca takip edildi ve araştırma yapılan gruplar kalp hastalığı riski, cinsiyet, eğitim, sigara içme durumu ve kiloya göre kategorize edildi. Sonucunda ise yeterince uyumamanın daha yüksek kan basıncı ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.









KAÇ SAAT UYUMAK GEREKİR?

Profesör Hosseini, uyku ile yüksek tansiyon gibi durumlar arasındaki bağlantı konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.





Hosseini, uyurken geçirdikleri zamanı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenlere tavsiyesinin, "gecede 7 ila 8 saat" uyku olduğunu da sözlerine ekledi.







