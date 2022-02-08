Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş yeni projeyi bakanlığa sundu /08 Şubat 2022 23:41

Mansur Yavaş yeni projeyi bakanlığa sundu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni tasarlanan metro hattı projesini Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunduklarını belirtti.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) başlattığı, kentin batısına doğru ilerleyecek ‘Dikimevi- Natoyolu’ metro hattının projelendirme çalışmalarında sona gelindi.

7.4 kilometre uzunluğunda 8 istasyondan oluşması planlanan hat projesini Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunduklarını belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY'a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımıza onaya sunduk. Onay işleminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız.

METRO HATTININ 8 AYRI İSTASYONDAN OLUŞMASI PLANLANIYOR

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek olan Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak. Hattın muhtemel istasyonları, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natayolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşacak.
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