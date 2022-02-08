Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un tüm ilçelerinde aynı anda... /08 Şubat 2022 23:36

İstanbul'un tüm ilçelerinde aynı anda...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, elektrik faturalarına gelen yüksek zam sonrasında bu durumun İstanbul'un 39 ilçesinde aynı anda basın açıklaması yapılarak protesto edileceğini açıkladı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın İstanbul’un 39 ilçesinde elektrik zamlarının geri alınması talebiyle eş zamanlı basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Kaftancıoğlu, yarın İstanbul’un 39 ilçesinde elektrik zamlarını protesto edeceklerini duyurdu.

"VATANDAŞ SOĞUKTAN DONARKEN ELEKTRİK FATURALARI CEP YAKIYOR!"

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, yurttaşların elektrik faturalarını gösterdiği bir video paylaşarak şu notu düştü:

İstanbul’da vatandaş soğuktan donarken elektrik faturaları cep yakıyor! İstanbul örgütü olarak geçinemeyen vatandaşlarımızla buluşmak üzere bir kez daha sokağa çıkıyoruz. Zamlar geri alınsın diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı yapacağımız basın açıklamasıyla başlatıyoruz.

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