Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler yakalandı /14 Kasım 2020 01:02

Mansur Yavaş'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirtilen 3 kişinin yakalandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve belediye bürokratları adına vatandaşları telefonla arayarak para isteyen kişilerden 3'ünü emniyet güçleri yakaladı.

ABB'den yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur" denildi. 3 kişi hakkında adli süreç başlatılırken başsavcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

ABB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı art niyetli kişilerin Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları adına vatandaşlarımızı telefonla arayıp yardım kampanyası düzenlendiğini belirterek para talep ettikleri belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Bu art niyetli kişilerden 3'ü emniyet güçlerince yakalanarak adli süreç başlatılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuz bu kişilere itibar edilmemesini önemin rica ederiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mansur Yavaş'ın adını kullanarak dolandırıcılık... Sonraki Haber >>

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:33:18