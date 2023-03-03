Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'ın Akşener'e cevabını açıkladı: 'Aday olma ihtimali...' /03 Mart 2023 19:49

Mansur Yavaş'ın Akşener'e cevabını açıkladı: 'Aday olma ihtimali...'

Gazeteci Fatih Altaylı, Meral Akşener'in çağrısına ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında aktardı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplamış, yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktarmıştı.

Akşener, "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diyerek Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çağrısının ardından  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü söyleyen Fatih Altaylı, “Mansur Yavaş ile görüştüm aday olma ihtimali yüzde 0’ın altında” dedi.
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