Mardin'de kazayla ilgili bir kişi tutuklandı

diken.com.tr'de yer alan habere göre Mardin’in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan iki TIR şoförü tutuklandı. Mardin’in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan iki TIR şoförü tutuklandı.

Üçyol mevkisinde dün bir TIR ile iki aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarpmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükselirken yaralı sayısı da altısı ağır 26 olmuştu.Kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan TIR şoförlerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklandı.