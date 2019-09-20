Samanyolu Haber /Gündem / Mardin'de ki kampa ÖSO üyeleri yerleştirildi /20 Eylül 2019 20:34

Mardin'de ki kampa ÖSO üyeleri yerleştirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2014 yılının Ocak ayında konaklama tesisi olarak kurulan mülteci kampına kontrol için giden Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir yardım kuruluşu çalışanlarının tesise alınmadığı belirtildi.

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Kampa girişleri engellenen BM'ye bağlı yardım kuruluşu çalışanları geri dönmek zorunda kaldı. Bir BM çalışanı alınmama gerekçelerinin kendilerine aktarılmadığını belirtirken, çok sayıda SADAT ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliğinin kampa yerleştirildiğini öne sürdü. 

Söz konusu kamp, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2014 yılının Ocak ayında konaklama tesisi olarak kuruldu. 5 bin kişinin konaklamasına uygun bir şekilde inşa edilen kampa, ilk olarak Suriye’den göç etmek zorunda kalan mülteciler yerleştirildi.

Aynı yılın sonunda burada kalan mültecilerin Urfa'nın Viranşehir ilçesinde kurulan kampa nakledilmesiyle boşaltılan kampa, IŞİD'in Şengal'e saldırmasının ardından göç etmek zorunda kalan Ezidiler yerleştirildi.

Bir süre sonra Ezidiler de buradan Midyat'ta bulunan başka bir kampa nakledilmesiyle kamp yerinin askeri eğitim merkezi olarak kullanıldığı belirtiliyordu. 
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