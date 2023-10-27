Samanyolu Haber /Gündem / MASAK, Dilan Polat'tan sonre Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı /27 Ekim 2023 07:56

MASAK, Dilan Polat'tan sonre Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin MASAK tarafından incelemeye alınmasının ardından, sosyal medya fenomenlerinin de incelemeye alındığı ortaya çıktı. MASAK, son olarak Selin Ciğerci'yi incelemeye aldı.

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Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Vergi kaçırma ve kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen ünlü çift hakkında MASAK detaylı bir rapor hazırladı. Soruşturma kapsamında Polat Ailesi'nin mal varlıklarına el konuldu. Bu olayın ardından diğer sosyal medya fenomenlerinin de incelenmeye başlandığı ortaya çıktı. Kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen Selin Ciğerci iddialar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Lüks yaşantısı, etrafa saçtığı paralar ve altın tozlu kahveleri ile dikkat çeken Dilan Polat ile eşi Engin Polat vergi kaçırma ve kara para aklama iddiaları ile aylardır Türkiye'nin gündeminde. MASAK'ın inceleme altına aldığı ünlü çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve tüm mal varlıklarına el konuldu.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından diğer sosyal medya fenomenlerinin de inceleme altına alındığı ortaya çıktı. MASAK'ın kendisini ve tüm sosyal medya fenomenlerini inceleme altına aldığını söyleyen Ciğerci; 'Baksınlar. Hemen sonuçlansın. Kim suçluysa girsin hapse çeksin cezasını. Çok uzadı.' dedi.

Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Canlı yayında hakkındaki iddialara isyan eden Selin Ciğerci, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes iyi olsun, mutlu olsun derken her şeyden o kadar sıkıldım ki... Yaşamadığım lincin hiçbir türü kalmadı. Ben hep sessiz kaldım ama bir tek buna cevap veririm.

Benim annem ve babam böyle şeylere dayanamaz. Eğer ki kara para aklamada benim adım varsa bu işe bakan kimse bana müebbet hapis cezası verin derim.

5 sene içerisinde vermiş olduğum vergi 40 milyon TL'den fazla. Hala da vergi borcum var onları da parça parça ödüyorum. Her iş insanının olduğu gibi. Dilan Polat konusunda da eğer böyle bir şey yaptıysa zaten ortaya çıkar dedim.

Ben konuştuğumda olaylar buralara kadar gelmemiş kara para aklama olayı yoktu. Zaten varsa hem benim hem onun ortaya çıksın." dedi.
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