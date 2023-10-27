Samanyolu Haber /Dünya / ‘Deprem kahini’nden yeni 'felaket' açıklaması /27 Ekim 2023 07:59

‘Deprem kahini’nden yeni 'felaket' açıklaması

Daha önce yaptığı bazı deprem tahminleri tutan ve bu nedenle ‘Deprem kahini’ olarak anılan Frank Hoogerbeets aylar sonra yeniden sahneye çıktı. Hoogerbeets'in yaptığı yeni açıklama, duyanları korkuttu.

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Hollandalı deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir kez daha deprem açıklaması yaptı. Frank Hoogerbeets Akdeniz’de bulunan Helen Fayı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yayın kırılması durumunda deprem meydana geleceğini söyledi.

Hoogerbeets, geçmişte bu fay hattının kırılmasının büyük bir yıkım ve ölüm getirdiğini söyledi. Bu fay hattının kırılması durumunda Girit’in kuzeybatısından, Kıbrıs’a kadar geniş bir alanın etkilenebileceğini söyleyen Hoogerbeets, geçmişte 8.6 büyüklüğündeki bir depremin meydana geldiğini anlattı.

MİLAT'TAN ÖNCE 365'TE KIRILDI

Hoogerbeets, son açıklamasında “Helen Fayı’nda meydana gelen kırılma milattan önce 365’te Girit’te büyük bir deprem yarattı. Bu Güneş’in doğumuyla gerçekleşti ve dolunaya denk geldi” dedi.

YUNAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

Hoogerbeets, Kahramanmaraş depreminden önce "Büyük bir deprem olacak" demişti. Ancak bu yorum dayanağı olmaksızın 6 Şubat depremleri ile ilişkilendirildi.

Hoogerbeets, açıklamaları Türk basınında olduğu gibi Yunan medyasında da kendine yer buldu. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Proto Thema, “Türkiye’deki 7.8 büyüklüğündeki depremi bilen Hollandalı araştırmacı Yunanistan’daki depremlerle ilgili ne diyor” ifadesiyle gelişmeyi okurlarına duyurdu.

Eleftheros Typos gazetesi ise haberi “Türkiye’deki korkunç depremi tahmin eden Hollandalı, Yunanistan için SOS verdi” başlığı ile verdi. Yunan medyası Hoogerbeets’in yönteminin farklı olduğuna da dikkat çekerek gezegenlerin konumuna önem verdiğini belirtti.
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