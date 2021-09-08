Samanyolu Haber /Gündem / Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı /08 Eylül 2021 10:33

Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Hayranlarının uzun süredir beklediği The Matrix: Resurrections filminden ilk tanıtım videosu yayınlandı. Filmin interaktif sitesine girenler, kırmızı ve mavi hap arasında seçim yaparak görüntüleri izleyebiliyor.

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Yıllardır süren bekleyiş sona erdi: The Matrix: Resurrections’ın ilk tanıtım videosu yayınlandı

Corona virüsü salgını dünyada her alanı etkilediği gibi sinema sektörünü de vursa da, yeni yapımlar izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Onlardan biri de hayranlarının uzun yıllardır beklediği The Matrix serisinin yeni filmi. Bir kült haline gelen serinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections ile ilgili tanıtım videosu yayınlandı.


Siteye girenleri karşılayan ekran. Kırmızı ve mavi hapların üzerinde ‘Seçim senin’ yazıyor.


‘WhatIsTheMatrix.com’ isimli interaktif siteye girenleri, filmin ikonikleşmiş kırmızı ve mavi hapları karşılıyor. Bu iki hap arasında seçim yapan izleyiciler, filmle ilgili birbirinden farklı görüntüleri seyretme şansı buluyor.


Tanıtımda yeni filmden görüntüler ilk kez paylaşıldı.

Filmden ilk kez paylaşılan görüntülere yer verilen tanıtımda, fragmanın da 9 Eylül’de yayınlanacağı bilgisi paylaşılıyor.

Başrollerinde Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un yer aldığı The Matrix serisinin son filmi 2003 yılında gösterime girmişti.
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The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

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