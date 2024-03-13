Samanyolu Haber /Spor / Mauro Icardi’den Diyarbakır paylaşımı /13 Mart 2024 12:27

Mauro Icardi’den Diyarbakır paylaşımı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki bir sokağın duvarına çizilen resmini sosyal medya hesabında paylaştı.

Mauro Icardi’den Diyarbakır paylaşımı

Eğil Belediyesi, ilçedeki çocukların talebi üzerine, Yenişehir Mahallesi’ndeki bir sokağın duvarlarına Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Mauro Icardi’nin resimlerini çizdirdi.

Hayranlarının resimlerin önünde çektikleri fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.


Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de, çocukların resminin önünde çektirdiği fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından "Her çocukta nesillerimizin tarihine eklenecek yeni bir bölüm vardır. Küçük aslanlar büyür" notuyla paylaştı.


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