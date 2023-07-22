‘Mavi Kart’la Almanya’ya göçte Türkiye ikinci sırada

DW Türkçe’nin aktardığına göre geçen sene 89 bin kişi, Mavi Kart’la Almanya’ya gitti, burada çalışma veya oturma izni hakkı kazandı.



2022’de bu şekilde Almanya’ya giden en kalabalık grup 26 bin kişiyle Hintler oldu.



Hintleri 5 bin 900 kişiyle Türkiye’den gidenler takip etti. Üçüncü sıradaysa 5 bin 500 kişiyle Rus vatandaşları yer aldı.



Mavi Kart, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen ve üniversite eğitimini tamamlamış kişilere verilen özel oturma izni olarak tanımlanıyor.



Geçen ay Almanya, Avrupa Birliği (AB) dışından nitelikli işgücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen bir yasa çıkarmıştı.