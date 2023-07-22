Samanyolu Haber /Sağlık / Beyine en büyük kötülük, kullanmamak /22 Temmuz 2023 11:55

Beyine en büyük kötülük, kullanmamak

Bu metin, 22 Temmuz'un Dünya Beyin Günü olarak anılmasıyla ilgili ve beyin sağlığına dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yaşamı boyunca üç kişiden biri nörolojik bir hastalık yaşayacak.

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En sık görülen beyin hastalıkları arasında migren, inme, demans, epilepsi, Parkinson ve multiple skleroz (MS) yer alıyor. Bu hastalıklar engelliliğe yol açabiliyor ve engellilerin beyin sağlığına öncelik verilmesi gerektiği vurgulanıyor. 

Beyin sağlığını korumada etkili olan faktörler arasında damar ve kalp sağlığı, tansiyon, şeker hastalığı, kan yağlarının yüksekliği, obezite, hareketsizlik, stres, uyku süre ve kalitesinin düşük olması ve diyet yer alıyor. Sigaraya 'sıfır' maruziyet ve alkol kullanmama da önemli unsurlar arasında.

Beyne iyi gelen besinler arasında yapraklı yeşillikler, domates, yoğurt ve yağlı balıklar öne çıkıyor. Alzheimer hastalığında beta-amiloid maddesinin omega-3 yağ asitleriyle azaldığı iddia edilen bazı çalışmalar da bahsediliyor.

Metnin sonunda beyin sağlığıyla ilgili sorular Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu tarafından yanıtlanıyor.
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