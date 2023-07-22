Samanyolu Haber /Ekonomi / JP Morgan’dan ürküten enflasyon tahmini /22 Temmuz 2023 12:59

JP Morgan’dan ürküten enflasyon tahmini

ABD’nin en büyük bankalarından JP Morgan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 50’den yüzde 57’ye yükseltti.

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2022’de resmi enflasyon yüzde 80’leri görmüş, 2023’teyse baz etkisiyle düşmüştü.

Enflasyon şu an yüzde 38,21 ama yükselen kur, vergi artışları ve yeni ekonomi politikası kapsamında enflasyonun artacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa 12 Aralık’ta “Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın” demişti. Uluslararası kurum ve kuruluşların enflasyon tahminiyse bundan epey yüksek.

BBC’nin aktardığına göre JP Morgan, yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirdi. Banka yüzde 50 olan tahminini, Merkez Bankası’nın iki gün önceki faiz artışından sonra yüzde 57 olarak güncelledi.
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