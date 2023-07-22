Samanyolu Haber /Politika / 'Pırlantada ÖTV neden sıfır, açıklıyorum' /22 Temmuz 2023 13:43

'Pırlantada ÖTV neden sıfır, açıklıyorum'

CHP'li Özgür Karabat, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile "Pırlantada ÖTV neden sıfır, açıklıyorum" diyerek "Hem pırlanta fiyatları artmasın hem de kirli para trafiği etkilenmesin diye burada ÖTV uygulanmıyor" ifadelerine yer verdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile pırlantada neden ÖTV alınmadığına dair bazı bilgiler paylaştı.

"Pırlantada ÖTV neden sıfır, açıklıyorum" diyen Karabat, motorlu taşıtlarda, akaryakıtta ve beyaz eşyada gelen zamları da hatırlatarak, "Hem pırlanta fiyatları artmasın hem de kirli para trafiği etkilenmesin diye burada ÖTV uygulanmıyor" dedi.

Karabat'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaları şöyle:

"Halkın hayatını doğrudan etkileyen tüketim ürünlerinde ÖTV uygulanıyor. Motorlu taşıtlarda, akaryakıtta, mutfak tüpünde, içeceklerde, beyaz eşyada ÖTV var ama elmas, pırlanta ve yatta ÖTV sıfır.

Türkiye iç pazarında ortalama 5 milyar dolarlık pırlanta satışı olduğu düşünülüyor. Çünkü kayıtdışılık o kadar büyük ki sektör temsilcileri de bunu bilmiyor. Yüzde 25 ÖTV uygulansa, 1,25 milyar dolar (33,7 milyar TL), yüzde 30 ÖTV uygulansa 1,5 milyar dolarlık (40,5 milyar TL) kayıp var. Pırlantadan ÖTV alınsa akaryakıt zammına gerek bile kalmayacaktı.

Resmi ithalat yolu dışında, yolcu beraberi gibi yöntemlerle ülkeye kayıtdışı büyük miktarda pırlanta giriyor. Bunların bir kısmının parlaklıklarında dahi sahtekarlık yapıldığı belirtiliyor. Bunların hiçbiri takip edilmiyor. Net hata noksan için göz yumuluyor!

Hem pırlanta fiyatları artmasın hem de kirli para trafiği etkilenmesin diye burada ÖTV uygulanmıyor. 2019’da pırlantadaki ÖTV kaldırıldı. O süreç sonrası net hata noksan kalemindeki girişlerin arttığına ve Kapalıçarşı’nın piyasaya yön vermede ön plana çıktığına dikkatinizi çekerim.

Türkiye mücevherat sektörünün büyük kısmı da bu durumdan rahatsız. Kalitesiz pırlantaların pazara girmesi, yılda 7 milyar dolarlık ihracat hedefleyen sektörü ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Hem kayıtdışı işlerin hem de kalitesiz ürünlerin merkezi gibi algılanmak yüzlerce yıllık Kapalıçarşı kültürüne büyük zarar verir."


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