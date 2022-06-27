'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

15 Temmuz’da darbeye kalkıştıkları iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Hava Harp Okulu öğrencileri, hak ihlaline uğradıklarının anlaşılması üzerine 6 yıl sonra serbest kaldı.







15 Temmuz hakkında, olayı dışarıdan gözlemleyenler tarafından çok şey konuşuldu ve yazıldı. O geceye dair iktidarın tezleri geçen 6 yıl zarfında tek tek çürütüldü. Hatta henüz gecenin aktöreleri bile konuşmadı.





Askeri Öğrenci Komitesi adlı hesap, darbe girişiminin en yakın tanıkları askeri öğrencilerin, 15 Temmuz’u anlatacaklarını duyurdu.





Hesaptan yapılan paylaşımda, “İftira attılar, linç ettiler, hapsettiler hatta kimimize hayat hakkı dahi tanımadılar. Artık konuşma sırası bize geldi, şimdi sözü Askeri Öğrenciler alıyor. 15 Temmuza dair çarpıcı gerçekleri ilk ağızdan dinleyeceğiniz ‘Mavi Otobüs’ yakında sizlerle…”







