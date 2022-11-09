Samanyolu Haber /Dünya / Mavi tik dönemi bitti, resmi etiket geliyor! /09 Kasım 2022 16:32

Mavi tik dönemi bitti, resmi etiket geliyor!

Twitter yöneticisi Esther Crawford, Twitter'da gerekli şartları sağlayan hesaplara 'Resmi' etiket özelliği getirileceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Twitter yöneticisi Esther Crawford, dün açıklama yaparak Twitter’da gerekli şartları yerine getiren hesaplara “Resmi” (Official) etiket özelliğinin getirileceğini duyurdu. Crawford, Resmi etiketin "resmi olarak doğrulanmış hesaplar” için kullanılacağını ifade etti.

Twitter erken aşama ürün yöneticisi Crawford yaptığı açıklamada Twitter’a “Resmi” (Official) etiket özelliğinin getirileceğini duyurdu. Resmi etiketin satın alınamayacağını vurgulayan Crawford, daha önce doğrulanmış hesapların tamamının bu etiketi kullanamayacağını belirtti. Crawford açıklamasında “Pek çok kişi, mavi onay işaretli Twitter Blue aboneleri ile resmi olduğu doğrulanan hesapları nasıl ayırt edebileceğinizi sordu, bu nedenle başladığımızda, seçilmiş hesaplara 'Resmi' etiketi sunuyoruz” dedi.

Resmi etiket özelliğini kullanacak hesaplar arasında ‘devlet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişilerin yer alacağı’ ifade edildi. Crawford mavi tik özelliği ve Twitter Blue aboneliği hakkında ek bilgi vererek “Yeni Twitter Blue, kimlik doğrulamayı içermez, bu mavi bir onay işaretidir ve belirli özelliklere erişim sunan, isteğe bağlı, ücretli bir aboneliktir” ifadelerini kullandı.


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