Samanyolu Haber /Gündem / Yıllarını tek bir cümle için harcadılar: En eski cümlenin sırrı çözüldü /09 Kasım 2022 17:24

Yıllarını tek bir cümle için harcadılar: En eski cümlenin sırrı çözüldü

Fildişinden yapılma bir tarağının üzerine yazılmış, bilinen en eski cümlenin sırrı çözüldü. Tarakta bulunan yazıda "Saç ve sakal bitlerinin kökünü kazısın" yazdığı öğrenildi.

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Tunç Çağı'ndan günümüze kadar gelen tarak üzerindeki cümle tercüme edildi. 

Ria Novosti'nin haberine göre, bugünkü Filistin toprakları olan Kenan bölgesinde bulunan fildişi tarakta, "Bu dişler, saç ve sakal bitlerinin kökünü kazısın" yazdığı keşfedildi. 

2017 yılında bulunan ve 3,5 cm'ye 2,5 cm ölçülerindeki tarak, karbon testi sonuçlarına göre M.Ö. 1700 civarında yapıldı. İşaret analizleri, tarak üzerindeki yazının yaklaşık 3 bin 800 yıl önce icat edilen ve en eski alfabe olan Kenan yazısı olduğunu doğruladı.



İnsanların binlerce yıldır bitlere katlandığını ve en zenginlerin bile bu korkunç istiladan kurtulamadığını gösteriyor. 

Tarağın bulunmasını sağlayan kazılarda yer alan Profesör Yosef Garfinkel, tercüme edilen yazı için "çok insani" dedi. 

Garfinkel, "Bir tarağınız ve  saç ve sakaldaki bitleri yok etme dileğiniz var. Günümüzde spreyler, modern ilaçlar ve zehirler var. Geçmişte bunlar yoktu" ifadesinde bulundu.

George Washington Üniversitesi'nde Sami dilleri profesörü Christopher Rollston, Sami dilindeki yazıyı çözmek için yıllarca çalıştıklarını söyledi. 

Rollston, "Bu yazıtın sıradan yaşamla ilgili olması özellikle büyüleyici. İnsanlık tarihi boyunca bitler daimi bir sorun olmuştur. Bu yazıt, eski zamanlarda zenginlerin ve ünlülerin bile bu tür sorunlardan muaf olmadığını güzel bir şekilde ortaya koyuyor" dedi. 

Rollston'un tarağı lüks eşyası olarak görmesinin sebebi ise, o dönemde Kenan Bölgesinde fil olmaması oldu.
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