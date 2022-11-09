Ukrayna’ya 18 milyar Euroluk desteğe Macaristan engeli

Brüksel’de dün toplanan AB ülkelerinin ekonomi bakanları, Ukrayna’ya 2023 yılı için aylık ortalama 1,5 milyar Euro tutarında düzenli ve öngörülebilir yüksek imtiyazlı kredi verilmesini görüştü. Bugün yapılan basın açıklamasında, Avrupa Komisyonu planın detaylarını açıkladı.







Destek paketi sayesinde, Ukrayna devleti emekli ve memur maaşlarını ödemeye devam edebilecek. Ayrıca, hastaneler, okullar ve yerlerinden edilen insanlar için yapılacak konutlar gibi temel kamu hizmetlerini sürdürmeye devam edebilecek. Destek, Ukrayna’nın makroekonomik istikrarı sağlamasına ve Rusya’nın savaş sırasında tahrip ettiği enerji altyapısı, su sistemleri, ulaşım ağları, yollar ve köprüler gibi kritik altyapıyı restore etmesine de olanak tanıyacak.





Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, desteğe “Ukrayna’da hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin daha da güçlendirilmesine yönelik reformlar eşlik edecektir” ifadesi yer aldı. Bu şekilde, ülkenin savaştan kaynaklı yaralarını sararken, demokratik kurumlarını güçlendirmesi ve Avrupa yolunda önemli adımlar atması beklenecek.





Macaristan’ın ise18 milyar Euroluk paketi hazırlamak için gerekli yasal değişiklikleri desteklemeyeceği aktarıldı.







Avrupa Komisyonu Kiev’e daha istikrarlı bir temelde imtiyazlı krediler sağlamayı önerse de, bu girişim AB bütçesinde mevcut ek rezervlerin kullanılmasını gerektirecek. Macaristan Ekonomi Bakanı Michali Varga, 27 hükümetin oybirliğini gerektiren böyle bir seçeneği desteklemeyeceğini söyledi.





Öte yandan Çekya Ekonomi Bakanı Stanjura Salı günü yapılan toplantının ardından gazetecilere verdiği demeçte verilen sözlerin tutulmaması halinde “Ukraynalı bakanların gözlerinin içine bakmanın çok zor olacağını” söyledi.





Paketin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere Komisyon 3 yasa teklifi sunacak. Ancak tekliflerin yürürlüğe girmeden önce Avrupa Parlamentosu ve AB Bakanlar Konseyi’nde onaylanması gerekecek.