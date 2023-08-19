Mavi yolculukta arı sokan ünlü iş insanı yaşamını yitirdi

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yat ile mavi yolculuğa çıkan Bay Matbaa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 61 yaşındaki Aydın Berkman, Orak Adası'nda teknede iken başından arı soktu. İş insanı Berkman’ın fenalaşması üzerine arkadaşları deniz ambulansı ve sahil güvenlikten yardım istedi.



Bodrum deniz kurtarma ekibi Yaşam isimli deniz ambulansı ile Orak Adası'na gitti. Bodrum Limanı'ndan yola çıkıp 18 dakikada adadaki tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman’a yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yaptı. Aydın Berkman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.



Berkman’ın Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesinin, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Matbaacılık söktürün önde gelen isimlerinden Berkman’ın, arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenildi.

