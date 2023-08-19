Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü ‘Yıldızlı Şef’ten Eringerfeld Okulları’nda Yemek Etkinliği /19 Ağustos 2023 16:06

Ünlü ‘Yıldızlı Şef’ten Eringerfeld Okulları’nda Yemek Etkinliği

‘Yıldızlı Şef’in ünlü ismi Stefan Marquard, bugün ekibiyle birlikte KNAPPSCHAFT tarafından desteklenen “Yıldızlı Şef Mutfağı Okula Geliyor” etkinliği çerçevesinde Eringerfeld Okulları’nın yemekhanesini ziyaret etti.

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Öğrencileri evde ve okullarda daha sağlıklı yemek seçenekleri konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, okul yönetiminin başvurusu üzerine yapıldı.

Marquard ve ekibini okul müdürü ve öğrenciler karşıladı. Karşılamanın ardından ekip, öğrencilere ve öğretmenlere alternatif pişirme yöntemleri, gıdaların aktifleştirilmesi, alışveriş ve gıdaların saklanması konularında yaklaşık 90 dakikalık bir eğitim verdi.

Eğitimde havuç, brokoli, karnabahar soslu, kabak, doğranmış et, tavuk göğsü ve somon gibi yiyecekler hazırlanarak tadım yapıldı.



Yaklaşık 40 öğrenci içerisinden seçilen 12 öğrenci, mutfak personeli ve profesyonel şeflerle birlikte tüm öğrencilere öğle yemeği hazırlama fırsatı buldu.

Şef Stefan Marquard’ın rehberliğinde, gerçekleşen yemek pişirme etkinliği tüm katılımcılar için farklı bir deneyim oldu.

Öğlen yemeğinde hazırlanan lezzetler öğrencilere ve öğretmenlere servis edildi. Menüde et, vegan köfte, Bavarian pilav, sebze, yoğurt soslu salata ve tatlı yer aldı.

Sağlıklı yemeklere ilgi uyandırmayı ve okullardaki öğrencilerin genel performansını ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan “Yıldızlı Şef Mutfağı Okula Geliyor” etkinliği, katılımcılardan tam not aldı.

Eringerfeld Gymnasium yönetimi etkinlik sonrası, Stefan Marquard ve KNAPPSCHAFT ekibine büyük beğeni toplayan etkinlik için teşekkür etti.






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