Samanyolu Haber /Gündem / Maymun çiçeği salgınında ilk ölüm kayıtlara geçti /28 Haziran 2022 14:20

Maymun çiçeği salgınında ilk ölüm kayıtlara geçti

Maymun çiçeği salgınında korkulan oldu. Hastalığın endemik olmadığı ülkelerdeki ilk ölüm gerçekleşti.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere 3 bin 400’den fazla teyit edilmiş maymun çiçeği vakası olduğu ayrıca hastalığın endemik olmadığı ülkelerde ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

DSÖ, 17 Haziran’dan bu yana ajansa bin 300’ü aşkın yeni vaka bildirildiğini hastalığın sekiz yeni ülkede daha görüldüğünü belirtti.
 
DSÖ hafta sonu yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün şu an için acil bir durum oluşturmadığını ancak yayılmasını engellemek için daha yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini söylemişti.
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