Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avı Manisa, Çorum ve Eskişehir'de sürdü: 20 kişiye gözaltı kararı /28 Haziran 2022 14:02

Cadı avı Manisa, Çorum ve Eskişehir'de sürdü: 20 kişiye gözaltı kararı

15 Temmuz'un ardından başlayan cadı avı dur durak bilmeden devam ediyor. Birçok ilde Hizmet Hareketi'ne üyelik iddiası ile 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve operasyonlar düzenlendi.

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Cadı avı operasyonlarının adresleri bu sefer Manisa, Çorum ve Eskişehir oldu. Aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. 

Manisa’da ifade ve teşhislerde adı geçen öğretmen, avukat ve özel sektör çalışanlarından oluşan 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir’de de ankesörden arandıkları iddiasıyla 6 asker gözaltına alındı. Çorum'da ise üniversite öğrencileri hedefteydi. 

EMEKLİ VE GÖREVDEKİ ASKERLERE ANKESÖR GÖZALTISI
İçişleri Bakanlığı, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla Eskişehir, Manisa ve Çorum’da yapılan soruşturmalar kapsamında 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Eskişehir’de ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları iddia edilen 1 emekli binbaşı, 1 emekli astsubay, biri aktif görevde 4 uzman çavuş, 1 uzman erbaş ve eski astsubay olan 1 zabıta memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 6’sı Eskişehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İFADEDE ADI GEÇEN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Manisa’da da ifade ve teşhislerde adı geçen 1 öğretmen, görevden ihraç edilmiş 1 vergi müfettişi, 1 avukat ve 4 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bu kişilerden 6’sı gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR VE PARALARINA EL KOYDULAR
Çorum’da ise Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla 7 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Öğrencilerden 4’ü gözaltına alındı. Aramalarda öğrencilerin telefon, bilgisayar ve paralarına el konuldu.
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