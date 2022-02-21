Samanyolu Haber /Gündem / "MB Başkanı görevden alınacak" dedi, tarih bile verdi /21 Şubat 2022 15:19

"MB Başkanı görevden alınacak" dedi, tarih bile verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınacağını iddia etti.

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Piyasa uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de TCMB'nin kararlarını değerlendirdi. Kavcıoğlu'nun görevden alınacağını iddia eden Memiş, ''Fed çok önemli bir etkiye neden olacak. Dolar endeksinde ciddi bir artış göreceğiz. Jeopolitik risklerde belirsizlik var, içeride de atılan adımlar yetersiz kalacak. Haziran ve temmuz ayında bir faiz artışını güçlü görüyorum. Bunun sonucunda da Merkez Bankası'nda görev değişikliği olacaktır" dedi. 



''KURUMLAR ARASINDA DİYALOG EKSİKLİĞİ VAR''
''Türkiye acil bir şekilde ekonomiye odaklı, ciddi kararın alınacağı bir çalıştay yapmak zorunda'' diyen Memiş, ''Maalesef şu anda kurumlar arasında diyalog eksikliği var. Bir an önce günü kurtaran değil yıllık bazda önemli kararların alınacağı bu çalıştay yapılmak zorunda. Merkez Bankası neden faiz artırmak zorunda kalsın? Zorunda kalmak farklı bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız' dedi. Ama tekrar başa dönmek de var. Tekrar başa dönmemek için Hazine, Ticaret Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın çalışma yapması gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?
Fed’in faiz artırması ve bilançosunu küçültmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülke piyasaları için de önemli bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.

Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle  Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.
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