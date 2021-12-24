Samanyolu Haber /Gündem / MB Başkanı Kavcıoğlu'dan dolar kuru açıklaması /24 Aralık 2021 19:08

MB Başkanı Kavcıoğlu'dan dolar kuru açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Dolar kurunun 18,4’e kadar çıkarak tarihi rekor kırmasının ardından hükümet TL’de kalarak kurdan zarar etmeyi önleyecek bir ürün açıklamıştı. Söz konusu ürün, dövizini bozdurup TL’ye geçenlere kurdan ötürü oluşabilecek zararın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Adım sonrası dolar kuru 18 liranın üstünden 11 liralı seviyelere kadar inmiş durumda.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.

Kavcıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.
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