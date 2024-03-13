Mbappe kebapçıya dava açtı

7 sezondur formasını giydiği PSG'nin yüksek maaş teklifine rağmen ayrılma kararından vazgeçmeyen ve Real Madrid'e gideceği konuşulan dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Kylian Mbappe, bu defa bir davayla adından öz ettirdi.



Fransa'nın Marsilya şehrinde kebapçı işleten Mohamed Henni, menüde Mbappe'nin ismini izinsiz kullandığı için davalık oldu.



NTVSpor'un ESPN'den aktardığına göre, menüsündeki Kebap tanıtımında Mbappe'nin adını kullanan Henni'ye golcünün avukatları dava açtı. Mbappe'nin adını izinsiz kullandığı için hakkında işlem başlatılan Henni'nin menüyü 8 gün içinde değiştirmesi isteniyor.



KEBAPÇI TEPKİ GÖSTERDİ: UTANMIYOR MUSUN?



Kebapçı Henni ise yaptığı açıklamada Mbappe'ye "Utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Böyle nafile bir şey için beni dava etmek mi? Bu inanılmaz. Buna inanamıyorum" diye seslendi.



