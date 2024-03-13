Samanyolu Haber /Spor / Mbappe kebapçıya dava açtı /13 Mart 2024 23:29

Mbappe kebapçıya dava açtı

'Dünyanın en değerli futbolcuları' listesinin zirvesindeki Mbappe bu defa transfer dedikodularıyla değil bir davayla gündemde. Yıldız futbolcu, menüsünde ismini izinsiz kullanan kebapçıya dava açtı.

SHABER3.COM

7 sezondur formasını giydiği PSG'nin yüksek maaş teklifine rağmen ayrılma kararından vazgeçmeyen ve Real Madrid'e gideceği konuşulan dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Kylian Mbappe, bu defa bir davayla adından öz ettirdi.

Fransa'nın Marsilya şehrinde kebapçı işleten Mohamed Henni, menüde Mbappe'nin ismini izinsiz kullandığı için davalık oldu.

NTVSpor'un ESPN'den aktardığına göre, menüsündeki Kebap tanıtımında Mbappe'nin adını kullanan Henni'ye golcünün avukatları dava açtı. Mbappe'nin adını izinsiz kullandığı için hakkında işlem başlatılan Henni'nin menüyü 8 gün içinde değiştirmesi isteniyor.

KEBAPÇI TEPKİ GÖSTERDİ: UTANMIYOR MUSUN?

Kebapçı Henni ise yaptığı açıklamada Mbappe'ye "Utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Böyle nafile bir şey için beni dava etmek mi? Bu inanılmaz. Buna inanamıyorum" diye seslendi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mbappe kebapçıya dava açtı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:51:53