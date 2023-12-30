Samanyolu Haber /Dünya / McDonald's, İsrail boykotçularına milyon dolarlık dava açtı /30 Aralık 2023 14:00

McDonald's, İsrail boykotçularına milyon dolarlık dava açtı

Çoğunluğu Müslüman olan Malezya'da bazı Batılı fast food markaları İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle boykot kampanyalarının hedefi oluyor

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McDonald's Malezya, İsrail'e karşı boykotları teşvik eden bir harekete "yanlış ve karalayıcı ifadeler" ile ticaretine zarar verdiği gerekçesiyle dava açarak ve 6 milyon ringgit (1,31 milyon dolar) tutarında tazminat talep etti.

Çoğunluğu Müslüman olan Malezya'da bazı Batılı fast food markaları, diğer Müslüman ülkelerde olduğu gibi, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle boykot kampanyalarının hedefi oluyor.

McDonald's'ın Malezya'daki lisans sahibi Gerbang Alaf Restaurants, Boykot Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) Malezya hareketine şirketi İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile bağlantılı olduğunu iddia eden bir dizi sosyal medya paylaşımı nedeniyle dava açtı.

Reuters'in haberine göre 19 Aralık tarihli bir celp yazısında Gerbang Alaf Restoranları, BDS Malezya'nın halkı McDonald's Malezya'yı boykot etmeye kışkırttığını, bunun da kapanmalar ve faaliyet süresinin kısalması nedeniyle gelir kaybı ve işten çıkarmalara yol açtığını iddia etti.

McDonald's Malezya, Cuma günü yaptığı açıklamada, BDS Malezya'ya "haklarını ve çıkarlarını" korumak için dava açtığını doğruladı.

Buna yanıt olarak BDS Malezya, fast food şirketine iftira attıkları iddiasını "kategorik olarak reddettiğini" ve konuyu mahkemeye bırakacağını söyledi.

BDS hareketi, İsrail'in "Filistinlilere yönelik baskısına" yönelik uluslararası desteği sona erdirmeyi ve İsrail'e uluslararası hukuka uyması konusunda baskı yapmayı amaçlıyor.
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