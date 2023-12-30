Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan Taliban'ı terör grupları listesinden çıkardı /30 Aralık 2023 13:39

Kazakistan Taliban'ı terör grupları listesinden çıkardı

Kazak makamları Taliban'ı ülkede yasaklanan terör grupları listesinden çıkardı.

Kazakistan Taliban'ı terör grupları listesinden çıkardı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA 

Kazinform, Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Aibek Smadiyarov'a atıfta bulunarak yayınladığı haberinde daha önce ülke için yasaklı olan Taliban terör grupları listesinden çıkartıldı. 

Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Aibek Smadiyarov’un açıklamasında , "Taliban hareketinin kapsam dışı bırakılması kararı BM uygulamalarına uygun olarak verilmiştir. Dolayısıyla bağlayıcı olan BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre Taliban hareketi, BM tarafından terörist olarak tanınan örgütler listelerinde yer almamaktadır." ifadelerine yer veriliyor. 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca bakanlığın Taliban temsilcileriyle siyasi temaslara ilişkin tutumunu da açıkladı. Sözcü, “Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu tarafından alınan kararlara ve bu kararlar çerçevesinde tavsiyelere bağlı kalmaya devam edecektir." dedi.
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