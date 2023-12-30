Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da bulunan McDonald's varlıklarını bir senatörün aldığı iddia edildi /30 Aralık 2023 13:37

Rusya’da bulunan McDonald's varlıklarını bir senatörün aldığı iddia edildi

The Times of Israel: Kabardey-Balkar Senatörü Arsen Kanokov, McDonald's'ın Rusya'daki varlıklarının gerçek sahibi oldu.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

The Times of Israel'in bildirdiğine göre, Global Venture Alliance başkanı ile Forbes Rusya sahibi arasındaki konuşmaların "gizli kayıtlarına" atıfta bulunulan McDonald's satın alma anlaşmasından asıl yararlanan, Kabardey-Balkar Federasyon Konseyi üyesi Arsen Kanokov oldu. Bilindiği üzere Forbes Rusya’nın sahibi ise Mohamed Musaev. 

Gazeteciler, ulaştıkları kayıtta Musaev'in fast food restoranları satın almak için anlaşma yaptığını itiraf ettiğini iddia ediyor.

The Times of Israel, Musayev’in şu ifadelerini de yayınlamış: “Borçlularım var, Arsen Kanokov mesela... Büyük bir şirket olan McDonald's'ı almasına yardım ettim. Kanokov yaptırım altında ama tüm bu firmaların varlıklarını satın aldı, McDonald's, OBI... Ona yardım ettim... Arsen Kanokov Bana yaklaşık 10 milyon dolar borcu var,” 

Ayrıca Musaev'in Kanokov'un parasını Kenya üzerinden Rusya'dan çekme planı yaptığı da iddia ediliyor.

Senatör Arsen Kanokov’un şimdi devam eden Ukrayna savaşına ve Kırım'ın ilhakına verdiği destek nedeniyle ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Yeni Zelanda ve Ukrayna'nın yaptırımları altında olduğu biliniyor.
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