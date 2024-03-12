Samanyolu Haber /Gündem / MCTV'de İftar Zamanı /12 Mart 2024 16:31

MCTV'de İftar Zamanı

MCTV İftar Zamanı'nın 2. günde canlı yayın konukları ilahiyatçı yazar Harun Tokak, Time to Help Almanya Genel Müdürü Cengiz Bayram ve Time to Help Almanya Proje Koordinatörü Selim Yenican olacak.

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11 ayın sultanı Ramazan ayından MC TV ekranlarında doyasıya yaşanıyor. 
 İftar Zamanı programının ikinci günde yazar Harun Tokak, Time to Help Almanya Genel Müdürü Cengiz Bayram ve Time to Help Almanya Proje Koordinatörü Selim Yenican konuk olacak.

Sanatçı Metin Haboğlu'nun sunacağı programda  Harun Tokak ile çok merak edilen Cennet konusunu konuşulacak 

 -Hadiste Cennet'in 8 kapısından bahsediliyor. Kapıların kendilerine has isimleri var mı?
 -Kimler hangi kapıdan Cennete girebilecektir?
-Cennetin her kapısından Cennete girmek mümkün mü? Nasıl olur?

Programda  Time to Help Almanya Genel Müdürü Cengiz Bayram ve Time to Help Almanya Proje Koordinatörü Selim Yenican , Time to Help'in Ramazan projelerini anlatacak  

Programda ayrıca gençlerin sokak röportajları, Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar, ve  Metin Haboğlu’nun sürpriz eserleri de programa renk katacak




Program Türkiye saati ile 17.45 
Avrupa Saati ile 15.45'te MC EU Tv'de başlıyor 


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