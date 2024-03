MCTV'de İftar Zamanı

11 ayın sultanı Ramazan ayından MC TV ekranlarında doyasıya yaşanıyor.

İftar Zamanı programının ikinci günde yazar Harun Tokak, Time to Help Almanya Genel Müdürü Cengiz Bayram ve Time to Help Almanya Proje Koordinatörü Selim Yenican konuk olacak.





Sanatçı Metin Haboğlu'nun sunacağı programda Harun Tokak ile çok merak edilen Cennet konusunu konuşulacak





-Hadiste Cennet'in 8 kapısından bahsediliyor. Kapıların kendilerine has isimleri var mı?

-Kimler hangi kapıdan Cennete girebilecektir?

-Cennetin her kapısından Cennete girmek mümkün mü? Nasıl olur?





Programda Time to Help Almanya Genel Müdürü Cengiz Bayram ve Time to Help Almanya Proje Koordinatörü Selim Yenican , Time to Help'in Ramazan projelerini anlatacak





Programda ayrıca gençlerin sokak röportajları, Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar, ve Metin Haboğlu’nun sürpriz eserleri de programa renk katacak

















Program Türkiye saati ile 17.45

Avrupa Saati ile 15.45'te MC EU Tv'de başlıyor