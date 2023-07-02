Samanyolu Haber /Gündem / Meclis 4 Temmuz'da açılıyor /02 Temmuz 2023 10:41

Meclis 4 Temmuz'da açılıyor

4 Temmuz'da açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun olacak. Meclis'te Memur ve emekli maaşı düzenlemesi, anayasa değişikliği, kira artışlarında yüzde 25 sınırının uzatılması gibi konular ele alınacak.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) bayram tatilinin bitişinin hemen ardından başlıyor.

Meclis için yoğun bir gündem oluştu. Memur ve emekli maaşı düzenlemesi, anayasa değişikliği, kira artışlarında yüzde 25 sınırının uzatılması öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. 4 Temmuz’da açılacak TBMM’de bu düzenlemelerin torba yasa olarak ele alınması bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, memur ve emekli maaşları düzenlemesine yönelik çalışmalar sürerken gözler 4 Temmuz’da açılacak Meclis’e çevrildi. Bu kapsamda en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme torba yasada sunulacak. Yasanın Meclis yeniden tatile girmeden önce geçmesi bekleniyor.

KİRAYA YÜZDE 25 SINIRI

1 Temmuz 2023 itibarıyla sona eren 'kira artış oranına yüzde 25 zam' uygulamasının 2 Temmuz 2024’e kadar uzatılacağı açıklanmıştı. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayramdan sonra yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin Meclis’in ilk işlerinden olacağını ve düzenlemenin torba kanunla yasalaşacağını söyledi. Bu kapsamda Meclis’in ilk işlerinden birisi de kira fiyatlarındaki artışı yüzde 25 ile sınırlama olacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

İktidarın Meclis'in açılmaya başlamasıyla gündemindeki en önemli konular arasında Anayasa değişikliği de bulunuyor. Anayasa değişikliğinin maddeleri içinde 'başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler' olacak. Muhalefet ile anlaşılması durumunda ise çok daha kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.
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