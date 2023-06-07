Meclis Başkanlığı seçiminde ilk turda hangi aday ne kadar oy aldı?

İlk tur oylaması soncuna göre;







AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317





CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131





YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51





İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 42





DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16





Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20





TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 3 oy aldı.

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00’de geçici başkanlık görevini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlığında toplandı. Bugün TBMM Başkanlığı için seçim yapıldı. Hiçbir aday 401 oya ulaşamadı. Meclis Başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.Boş oy kullanılmadı. 6 oy geçersiz sayıldı.TBMM İçtüzüğü uyarınca Genel Kurul’daki oylamada ilk iki turda seçimin sonuçlanması için bir adayın 401 oy desteğine ulaşması gerekiyor.Partilerin adayları şöyle:AKP ve MHP: İstanbul Milletvekili Numan KurtulmuşCHP: Ankara Milletvekili Tekin BingölYeşil Sol Parti: Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları OruçİYİ Parti: İstanbul Milletvekili Cihan PaçacıDEVA: İstanbul Milletvekili Mustafa YeneroğluGelecek Partisi: Antalya Milletvekili Serap Yazıcı ÖzbudunTİP: Hatay Milletvekili Can AtalayCan Atalay, mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmedi.