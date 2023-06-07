Samanyolu Haber /Politika / Meclis Başkanlığı seçiminde ilk turda hangi aday ne kadar oy aldı? /07 Haziran 2023 16:57

Meclis Başkanlığı seçiminde ilk turda hangi aday ne kadar oy aldı?

TBMM Genel Kurulu, bugün Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı. Meclis içtüzüğüne göre bir adayın 401 oy desteğine ulaşması gerekiyordu. Hiçbir aday yeterli oy sayısına ulaşamadı.

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TBMM Genel Kurulu, saat 14.00’de geçici başkanlık görevini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlığında toplandı. Bugün TBMM Başkanlığı için seçim yapıldı. Hiçbir aday 401 oya ulaşamadı. Meclis Başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

İlk tur oylaması soncuna göre;

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131

YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 42

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20

TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 3 oy aldı.

Boş oy kullanılmadı. 6 oy geçersiz sayıldı.
 
TBMM İçtüzüğü uyarınca Genel Kurul’daki oylamada ilk iki turda seçimin sonuçlanması için bir adayın 401 oy desteğine ulaşması gerekiyor.
 
Partilerin adayları şöyle:

AKP ve MHP: İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş

CHP: Ankara Milletvekili Tekin Bingöl

Yeşil Sol Parti: Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç

İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı

DEVA: İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

Gelecek Partisi: Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun

TİP: Hatay Milletvekili Can Atalay

Can Atalay, mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmedi.
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