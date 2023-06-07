Meclis Başkanlığı seçiminde ilk turda hangi aday ne kadar oy aldı?

İlk tur oylaması soncuna göre;
AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131
YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 42
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16
Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20
TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 3 oy aldı.
Boş oy kullanılmadı. 6 oy geçersiz sayıldı.
TBMM İçtüzüğü uyarınca Genel Kurul’daki oylamada ilk iki turda seçimin sonuçlanması için bir adayın 401 oy desteğine ulaşması gerekiyor.
Partilerin adayları şöyle:
AKP ve MHP: İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş
CHP: Ankara Milletvekili Tekin Bingöl
Yeşil Sol Parti: Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç
İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı
DEVA: İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
Gelecek Partisi: Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun
TİP: Hatay Milletvekili Can Atalay
Can Atalay, mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmedi.