Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'daki orman yangınlarının dumanı Washington'a kadar ulaştı /07 Haziran 2023 16:52

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı Washington'a kadar ulaştı

Kanada’nın güneyinde başlayan orman yangınlarının dumanı ABD'nin başkenti Washington'a kadar ulaştı. Kanadalı ve Amerikalı yetkililer halkı sağlıksız hava kalitesi nedeniyle uyarıyorlar.

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Uzmanların yazın henüz ilk günlerinde başlamış olması nedeniyle sıradışı olarak nitelendirdiği orman yangınları, Kanada’da 10 ayrı bölgede devam ediyor. Yangınların büyük bölümüne düşen yıldırımların neden olduğu ifade ediliyor.

Duman, Orta Atlantik bölgesini bir pusla kaplayarak havayı keskin, gökyüzünü sarımsı griye çevirdi.

Duman Çarşamba günü başkent Washington, Baltimore ve Virginia bölgelerinde bir dizi hava kalitesi uyarısını tetikledi.

Binlerce kilometre uzaktaki New York şehrinde de yangının dumanı nedeniyle halka dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor. New York şehrine ulaşan dumanlar nedeniyle şehirde puslu bir hava hakim.

Yapılan uyarılarda dışarıdaki aktivitelerin sınırlandırılması isteniyor. Şehirde açık havada yapılan ve yapılacak pek çok etkinlik de kötü hava kalitesi uyarıları nedeniyle iptal edildi.

Kanada’nın başkenti Ottawa’da da hava kalitesinin son derece yüksek risk düzeyine ulaştığı açıklandı.

Benzer şekilde Toronto semalarını kaplayan duman tabakasının da hafta boyunca etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Uzmanlar orman yangın kaynaklı dumanın insan sağlığı için riskli olduğunu özellikle de kalp ve ciğer hastalarının, çocukların ve hamilelerin son derece dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Kanada’daki yangınlara müdahale için ABD, Meksika, Güney Afrika ve Fransa da bölgeye yardım ekipleri gönderdi. Yetkililer şu ana kadar yaklaşık 3,5 milyon hektarlık bir alanın kül olduğunu belirtiyorlar.
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