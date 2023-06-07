Samanyolu Haber /Politika / ‘Makam odasında vatandaşa dayak’ /07 Haziran 2023 16:29

‘Makam odasında vatandaşa dayak’

Skandallarla gündem olan AKP’li Güngören Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Rıza Uçan’ın makam odasında bir yurttaşı darbettiği iddia edildi. Hem AKP’liler hem de Rıza Uçan skandala ilişkin sessizliğini korudu.

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BirGün'ün haberine göre, İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi’nde, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan’ın makam odasında M.Ş. isimli bir yurttaşı darbettiği iddia edildi. Güngören Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda da gündeme gelen konuya ilişkin CHP’li Meclis Üyesi Musa Keleş, olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

“Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşı darbetti” diyen CHP’li Keleş yaşananları, “26 Mayıs 2023 Güven Mahallesi’nde olası kentsel dönüşüm için belediyemizde bir toplantı tertip edilmiş, bir vatandaş bir takım konulara itiraz ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşın dışarda beklemesini istiyor. Başkan Yardımcısı toplantı bittikten sonra vatandaşı içeri çağırıyor ve vatandaşı makamında darbediyor” şeklinde anlattı.

Başkan Yardımcısı açığa alındı

İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi’nde, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan’ın makam odasında M.Ş. isimli bir yurttaşı darbettiği iddia edildi. BirGün'ün gündeme getirdiği olaya ilişkin açıklama yapan Güngören Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan’ın açığa alındığını bildirdi.

AKP’li Güngören Belediyesi’nde, makam odasında M.Ş. isimli bir yurttaşı darbettiği öne sürülen Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan açığa alındı, olaya ilişkin müfettiş görevlendirildi.

BirGün'ün gündeme getirdiği olayın ardından Güngören Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

Belediyenin açıklamasında, "Kamuoyuna yansıyan iddialar dahi kurumumuzca kabul edilemez ve üzücüdür" denildi.

Başkan Yardımcısı Rıza Uçar'ın açığa alındığı bildirilen açıklamada, "İddia edilen hadisenin daha sağlıklı tahkik edilmesi adına ilgili başkan yardımcımız Rıza Uçan açığa alınmış ve müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.
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