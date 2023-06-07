Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK, FOX TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash Haber’e ceza yağdırdı /07 Haziran 2023 16:19

RTÜK, FOX TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash Haber’e ceza yağdırdı

Muhalif kanalları iktidarın politikaları doğrultusunda cezalandırmanın aracı haline getirilen RTÜK, FOX TV, Halk TV, Flash Haber ve Tele 1'e üst sınırdan idari para cezası yağdırdı.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından muhalif kanalların sesini kısmak için yeniden harekete geçti.

RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, FOX TV, Halk TV, Flash Haber ve Tele 1'e ceza verdiği açıkladı.

Taşcı'nın paylaşımına göre, FOX TV ve Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, Tele 1’e verdiği yüzde 3 idari para cezasını 3 ayrı rapora bağlayarak, yüzde 3 ceza kararlaştırıldı. Böylece Tele 1'e 3 ceza verildi.

Ayrıca, Flash Haber’e de yüzde 3 para cezası verildi. Söz konusu idari para cezaları üst sınırdan verildi.

RTÜK Üyesi Taşcı'nın paylaşımı şöyle:

"Seçimler bitti, RTÜK televizyonların sesini kısmak için hızla harekete geçti. FOX TV’nin seçim yayınında Çiğdem Toker’in daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği “demokrasi sandıktan ibaret değildir” sözleri nedeniyle kanala yüzde 5 idari para cezası verildi.

RTÜK, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında Ümit Özdağ’ın Suriyeli seçmenlere yönelik eleştirileri sırasında “Seçim sonucuna hukuken saygım var, politik olarak  yok” sözleri nedeniyle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik savıyla HALK TV’ye yüzde 5 para cezasına karar verdi.



Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın 18 Dakika programında, oy pusulalarına ilişkin iddiaları nedeniyle nedeniyle Tele 1’e yüzde 3 idari para cezası verildi. Tele 1’in aynı reklam kuşağındaki yayınlara 3 ayrı rapora bağlayarak, yüzde 3 ceza kararlaştırıldı. Böylece tek yerine 3 ceza verildi!

DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakına katılmasını eleştirmesi nedeniyle de Flash Haber’e Oğan’ın “küçük düşüldüğü” gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Oğan tarafsız kalsaydı acaba RTÜK yine bu cezayı verir miydi!?

Seçim sonrası RTÜK, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına karşı her türlü engellemeye hızla girişti. Elbette bu sis bulutu dağılır, özgürlükler hak ettiği değere, halk da gerçekleri duymaya kavuşur. Bugünkü kararlara Sayın Tuncay Keser ile karşı oy kullandık."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:41:00