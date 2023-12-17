Samanyolu Haber /Gündem / Özlem Zengin Meclis karıştırdı AKP sıraları boşaldı... /17 Aralık 2023 20:44

Özlem Zengin Meclis karıştırdı AKP sıraları boşaldı...

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis, gergin anlara sahne oldu. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın konuşmasını keserek AKP grubunu dışarı çıkmaya çağırdı. Bu çağrı üzerine AKP'li isimler Meclis'i terk etti.

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TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, kadın cinayetlerine değinirken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ayaga kalkarak itirazlarda bulundu.

SALONU TERK ETTİLER

Devamında AKP Milletvekillerine salonu terk edin uyarısı yaptı. AKP Milletvekilleri toplu olarak salonu terk etti.

CHP'li Özcan konuşmasını tamamladıktan sonra AKP Milletvekilleri salona girerek kürsü önünde alkışlı eylem yaptı.

Meclis başkanı oturuma ara verdi.

"CHP'Lİ VEKİLLERİ KUTLUYORUM"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 'CHP Milletvekillerini gönülden kutluyorum. AKP'ye Meclis'te eylem yaptırdılar" diye CHP grubuna seslendi. 
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