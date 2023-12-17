Özlem Zengin Meclis karıştırdı AKP sıraları boşaldı...

TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, kadın cinayetlerine değinirken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ayaga kalkarak itirazlarda bulundu.





SALONU TERK ETTİLER





Devamında AKP Milletvekillerine salonu terk edin uyarısı yaptı. AKP Milletvekilleri toplu olarak salonu terk etti.





CHP'li Özcan konuşmasını tamamladıktan sonra AKP Milletvekilleri salona girerek kürsü önünde alkışlı eylem yaptı.







Meclis başkanı oturuma ara verdi.





"CHP'Lİ VEKİLLERİ KUTLUYORUM"





CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 'CHP Milletvekillerini gönülden kutluyorum. AKP'ye Meclis'te eylem yaptırdılar" diye CHP grubuna seslendi.