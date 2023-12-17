Stuttgart, Rehberlik Şöleninde coştu

Bahara yolculuk temalı gösteri, Stutgart’taki okullarda eğitim gören ana okulu ve ilk öğretim öğrencilerinin salavatları eşliğinde başladı.Açılış konuşmasını yapan Eğitimci Halit Sipahi, Baden-Vürtemberg eyaletinde, özellikle de Stutgart ve çevre kentlerde yapılan hizmetleri, çocuk ve gençlere verilen rehberlik hizmetlerini anlattı. ‘Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz bu rehberlik şölenleri, bu yolda yürüdüğümüzü, hizmetlerimizi aksatmadan aynı hızla devam ettirdiğimizin en önemli göstergesi’ diyen Sipahi, Rehberlik hizmetlerinin devamında emeği geçen tüm Hizmet gönüllülerine teşekkür etti.Rehberlik hizmetleri sorumlusu Aşır Kocak da, ‘Gençlerimizle ve çocuklarımızla el ele güzel yarınlara, Hizmetimizi aksatmadan emin adımlarla yürüyoruz’ dedi.Koçak, ellerimizi açarak dua edelim dedi ve şu duayı okudu: ‘Allah’ım, zatında yüce olan dinini bugün de dünyanın her bir köşesinde bir kere daha yücelt; hakkı-hakikati bütün gönüllere duyur.. bizim ve bütün kullarının sinelerini imana, İslam’a, ihsan duygusuna, Kur’an’a ve Hakk’a hizmete aç ve bizi ihlasın özüne ermiş, hep takva hatta onun da ötesinde vera’ duygusuyla hareket eden, zühdü bir hayat tarzı olarak benimsemiş, yüce nezdinde kurbete mazhar olmuş, Sen’i sevmiş, icraat-ı sübhaniyenin hepsinden razı ve hoşnut olmuş ve Sen’in sevdiğin, hoşnut olduğun kullarından eyle!.’Daha sonra Peygamber Efendmimiz’in (sav) hayatını anlatan kitapları okuyanlar arasında yapılan sınavda derece giren gençler açıklandı.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sınıflar ve üniversite öğrencileri kendi yaş gruplarına uygun şekilde hazırlanan ve kitapları okuyarak sınava tabii tutuldu. Bu sınav neticesinde kendi sınıf klasmanlarında ilk üç sırayı kazanan öğrenciler sahneye davet edilerek hediyeleri takdim edildi.Daha sonra bu yıl lise mezuniyetlerini tamamlayıp üniversiteye gitmeye hak kazanan (abitür) öğrenciler ve Üniversite’den mezun olan gençler sahneye davet edildi ve bu günün anısına plaketleri takdim edildi.Çocuklardan bir kısmına ödüllerini takdim eden Gönül abla, ‘Çocuklarımızı yetiştirirken bazı maddi ve manevi zorluklarla karşılaşıyoruz, bu zorlukları aşmamızda yanımızda olan ve destek veren sizlere çok teşekkür ediyorum’ dedi.Gecede Yıllarını rehberlik hizmetlerine vakfetmiş değerli eğitimciler ve rehber ablalar ve abiler de unutulmadı, Onlara da Vefa ödülleri takdim edildi.Yunanistan’dan ayağının tozu ile programa katılan dünyaca ünlü Basketbolcu Enes Kanter de gençleri ve misafirleri selamlayan bir konuşma yaptı. Buraya gelmeden önce Pensilvanya’da Hocamızı ziyaret ettim, Sizlere onun selamını ve mektubunu getirdim’ dedi.Mektupta, Hizmet gönüllülerinin yaşanan menfilikler karşısında heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden Allah’a teslim olduğunu belirten Hocaefendi: “İmanın o sarsılmaz kalesine sığınıyor, yaşadığı çağı ve hadiseleri iyi okumaya çalışıyor ve Cenab-ı Hakkın muvaffakiyet vaadine güvenerek yürüyorlardı. Yürüyeceklerdi… Ümit her şeyden evvel inanç işidir. İnanan insan ümitlidir. Ve ümidi de inancı nispetindedir” ifadelerini kullandı.









Daha sonra hazırlanan maklubeyi çeviren Enes Kanter tadımını da yaptı. ‘Çok başarılı’ diyen Kanter elindeki kaşığı pilavın tam orta yerine sapladı.Gece, mezun gençlerin hazırladığı ‘Bahara yolculuk’ temalı oyun, Enbiya Yıldız’ın Rap şarkısı ve IFLC’de sahne alan gençlerden kurulu Grup Nevbahar’ın seslendirdiği eserlerle sona erdi.