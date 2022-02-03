Samanyolu Haber /Gündem / Meclis Komisyonu'nun HDP'li Güzel ile ilgili kararı belli oldu /03 Şubat 2022 22:24

Meclis Komisyonu'nun HDP'li Güzel ile ilgili kararı belli oldu

PKK'lı bir teröristle fotoğrafının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili yeni karar açıklandı.

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Meclis Hazırlık Komisyonu, oy çokluğuyla HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor verilmesine karar verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında iki dosyadan dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan Hazırlık Komisyonu dördüncü kez toplandı. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’un 20 Ocak’ta oluşturduğu Hazırlık Komisyonu’nda AKP’li Ramazan Can, Abdullah Güler ve Zeynep Gülyılmaz, HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki ve CHP’li Rafet Zeybek yer aldı.

Meclis Hazırlık Komisyonu, oy çokluğuyla HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor verilmesine karar verdi.

Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na 8 Şubat’ta sunacak. Karma Komisyon’a gelmesi ardından belirlenecek bir günde Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması dair verilen rapor görüşülecek. Semra Güzel ile ilgili karar TBMM Genel Kurulu'nda alınacak. Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde Semra Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı süreci başlayacak.
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