Samanyolu Haber /Politika / Meclis'te CHP'ye 'İdlib' resti /11 Şubat 2020 21:55

Meclis'te CHP'ye 'İdlib' resti

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin İdlib'le ilgili sürecin değerlendirilmesine yönelik genel görüşme önergesi reddedildi.

SHABER3.COM

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin İdlib'le ilgili sürecin değerlendirilmesine yönelik genel görüşme önergesi reddedildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada CHP'nin İdlib'le ilgili verdiği genel görüşme önergesi reddedildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, İdlib'de yaşanan sürecin değerlendirilmesi ve askerlerin can güvenliğini sağlayacak önlemlerin görüşülmesi için genel görüşme önergesi vermişti.

Genel Kurul'da konuşan Engin Altay, önergeyle amaçlarının İdlib'de yaşanan gelişmelerin Mecliste genel görüşmeyle tartışılması, hükümete kimi tavsiye ve kararların bildirilmesi olduğunu belirtti. 

İdlib'in AKP'nin iç meselesi olmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İdlib'le ilgili tasarruflarını partisinin grup toplantısında söylemek yerine TBMM'ye bilgi vermek zorunda olduğunu söyleyen Altay, "Bunu vermiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı, hepimize saygısızlık yapmaktadır" dedi. 

AKP Şanlıurfa milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar "Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gerekmektedir. Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu konuda görüşmeler devam etmektedir. Görüşmeler neticesinde muhalefetin talebi doğrultusunda hükümet kanadından bir bilgilendirme olacaktır. Bu konuda aceleci olmamak kanaatindeyim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada önerge reddedildi.
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