Medipol Başakşehir PSG'yi konuk etti: Maçta 2 gol vardı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Paris Saint-Germain'e 2-0 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Turuncu-lacivertli ekip, grubun favorisi olan rakibine 2-0 yenildi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 64. ve 79. dakikalarda Moise Kean kaydetti.
Henüz puanla tanışamayan Başakşehir, gruptaki üçüncü maçında 4 Kasım Çarşamba günü Manchester United'ı konuk edecek.
Medipol Başakşehir grubunda sıfır puanla sonuncu sırada yer alıyor.