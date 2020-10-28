Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir PSG'yi konuk etti: Maçta 2 gol vardı /28 Ekim 2020 23:28

Medipol Başakşehir PSG'yi konuk etti: Maçta 2 gol vardı

Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında PSG'yi konuk eden Medipol Başaklehir sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Paris Saint-Germain'e 2-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertli ekip, grubun favorisi olan rakibine 2-0 yenildi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 64. ve 79. dakikalarda Moise Kean kaydetti.

Henüz puanla tanışamayan Başakşehir, gruptaki üçüncü maçında 4 Kasım Çarşamba günü Manchester United'ı konuk edecek.

Medipol Başakşehir grubunda sıfır puanla sonuncu sırada yer alıyor.
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