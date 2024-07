Mehmet Özhaseki, siyaseti bıraktı

Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giderken yüz akıyla gidebilmek önemli. Benim de prensiplerim oldu. Onlardan şu ana kadar taviz vermedim. Cenab-ı hak bundan sonra da verdirmesin. Doğruluktan ayrılmadık. Kamunun, yetimin malını kendi malımızdan ve canımızdan aziz bildik. Milletin malını, menfaatlerini kollamak dışında hiç kimseyi kollayalım diye bir derdimiz olmadı. Çok şükür bugün de artık aktif siyasi hayatı noktalıyoruz."





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini Murat Kurum'a devreden Mehmet Özhaseki aktif siyaset hayatına son verdiğini açıkladı.Kayseri'de konuşan Özhaseki, 1994 yılında başladığı siyasi hayatı boyunca zorlu günler geçirdiğini, o günden bugüne kadar hizmet etmek için büyük bir mücadele içine girdiğini söyledi.Özhaseki, şunları kaydetti:"Ömrümüz hizmetle geçti. Çok büyük projelere imza attık. Buna herkes şahit. Bir taraftan da gece gündüz demeden adeta deli gibi çalıştık. Kötülere hiç yol vermedik ama hayırlı her işin de arkasında durarak, doğru bildiğimiz her işi destekleyerek de mücadelemizi sürdürdük. Özellikle söylemek istediğim konu da şu, insanlar bir vazifeye geliyorlar, ayrılıyorlar. Oradan başı dik ve müsterih olarak ayrılabilmek önemli.Herkesten helallik isteyen Özhaseki, "Elimiz kardeşlerimizde, buradaki arkadaşlarımızda. Onlar devam edecekler. Biz de onlara dua edeceğiz, destekleyeceğiz. 'İhtiyaç var gel' dedikleri zaman koşarak geleceğiz. Yoksa sessizce geriden duacılar ekibinden dua etmeye devam edeceğiz. Bütün Kayserili hemşerilerimizden tabii ki helallik diliyorum. Milletimizden helallik diliyorum. Benim her türlü hakkım helal olsun. Geriye doğru baktığımda vicdanımı sızlatan bir kötülük hiç yapmadığım gibi hizmetle dolu bir ömrü görmenin de mutluluğu içerisindeyim" ifadelerini kullandı.Özhaseki, vakıf hizmetlerinden geldiğini belirterek, aile vakfı kuracağını dile getirdi.